Sarà un braccio di ferro lungo due settimane quello tra Inter e Borussia Dortmund per il difensore Manuel Akanji. Il club tedesco chiede 20 milioni ed esclude la possibilità del prestito dopo il prolungamento di contratto, in scadenza nel 2023. La strategia di Beppe Marotta è di attendere gli ultimi giorni di mercato per lasciar decantare le richieste provenienti dalla Germania. Tuttosport rivela che il difensore svizzero ha dato la sua preferenza ai nerazzurri, ma la vicenda Bremer insegna che non si può prescindere dalla volontà del club cedente. Sullo sfondo resta l'opzione Acerbi, su cui la dirigenza è scettica poiché coetaneo di Ranocchia.