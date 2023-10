L'Inter torna in campo e dopo il pari col Bologna, la squadra di Simone Inzaghi riparte da Torino, dove questo pomeriggio scenderà in campo con i migliori, magari non con i 'titolarissimi', ma comunque con il migliore undici possibile, riducendo al minimo il turnover. Gli esclusi dalla formazione che dovrebbe affrontare questa sera la squadra di Juric potrebbero essere Bastoni, un po’ affaticato dopo i 117 minuti con l'Italia, e Dumfries, per questioni anche tattiche: in campo l'equilibratore Darmian così da far "rifiatare l’ex Psv per averlo poi fresco contro Salisburgo e Roma. Verso la titolarità anche Nicolò Barella, fino a qualche giorno fa indirizzato verso la panchina per riposare dopo gli straordinari al servizio di Spalletti, ma le vicissitudini dei giorni scorsi che lo hanno riguardato lo spingono verso il campo: "Meglio sfruttare subito il suo agonismo che farlo rimuginare in panchina col rischio di averlo poi troppo 'carico' al momento dell’ingresso in campo" si legge su Tuttosport che poi indica un nuovo 'intoccabile', ovvero Benjamin Pavard.

Il francese è reduce da due gol con la Francia ed è ormai "punto fermo delle scelte di Inzaghi". A De Vrij e Acerbi sarà affidato il compito di aiutare Sommer a mantenere inviolata la porta. Darmian e Dimarco sulle fasce, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Mentre davanti ci sarà la coppia Thuram-Lautaro Martinez.