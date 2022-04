Paulo Dybala è in concorrenza con Alvaro Morata per una maglia da titolare al fianco di Dusan Vlahovic . Come scrive La Repubblica , in questi giorni l'argentino è stato provato a fianco al serbo, ma lo spagnolo era via con la nazionale. "L’allenatore dovrà soppesare tutto, i fattori tecnici e tattici e specialmente quel flusso di pensieri e stati d’animo che pervadono il giocatore, il quale all’inizio, vale a dire dopo che la Juve gli ha consegnato la lettera di congedo, ha vissuto una fase di shock che ha poi cercato di superare mettendosi a lavorare a testa bassa anche con il suo staff personale".

"Per lui - si legge ancora - quella con l’Inter è una partita speciale e perciò per domenica ha “convocato” allo Stadium un nutrita schiera di amici e parenti: tra i due manager, un po’ di cugini e nipoti e qualche amico, ci saranno una decina di “dybalisti” di stretta osservanza, anche se non la fidanzata Oriana che ha impegni di lavoro in Argentina".

Secondo il quotidiano, però, l'argentino finirà inizialmente in panchina. Giocherà Morata, anche per andare a prendersi Brozovic. Dybala se la gioca più che altro con Cuadrado. Quanto al futuro, non ha fretto: "Non ha ancora offerte, ma non mancano gli ammiccamenti incluso quello dell’Inter, a cui questa volta non direbbe no, come invece fece nel 2019", si conclude l'articolo.