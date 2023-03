"Al Picco l’Inter sperava di festeggiare con una vittoria i suoi 115 anni di esistenza. È invece un altro, mesto, il dato storico della serata: è dal 1947/48 che a questo punto della stagione non aveva subito 24 gol in trasferta". La sconfitta di ieri contro lo Spezia è, al di là dei dati storici, "ancor più dolorosa di quella del Bologna" si legge su Repubblica . Il motivo è facile da spiegare ma anche da intuire: " Arrivata al termine di una partita in parte dominata , decisa da un gol in contropiede di Daniel Maldini e da tre rigori. Il primo lo ha sbagliato Lautaro, gli altri due, uno per parte, li hanno segnati Lukaku e Nzola".

"La nona sconfitta in campionato costringe ora Inzaghi a fare cose speciali in Champions per tenersi la panchina" dice sicuro il quotidiano romano che nell'analisi dell'undici iniziale mandato in campo ieri dal tecnico tuona: "Va bene il turnover, ma forse così è troppo. E i quattro cambi simultanei dopo 21 minuti della ripresa sanno più di ravvedimento operoso che di semplice giro di sostituzioni. Ma ormai la partita aveva preso una brutta piega" e con il risultato ottenuto anche la classifica. Ai nerazzurri non resta che "la triste condizione di dovere sperare negli errori altrui, per compensare i propri".