La prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 16 aprile apre così nel suo taglio alto: "Sprint scudetto alla milanese. Continua il testa a testa in vetta. Il Milan con Leao e Messias piega il Genoa e risponde all'Inter vittoriosa a La Spezia con i gol di Brozovic, Lautaro e Sanchez. Per il club rossonero cessione in vista al fondo Investcorp".