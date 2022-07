Tuttosport apre così l’edizione del quotidiano in edicola domani: “De Ligt-Bayern, è fatta! Bremer, la Juve ci prova ancora. Accordo per il difensore olandese; 80 milioni con bonus. Dalla cessione le risorse per l’assalto al brasiliano del Toro. Oggi l’incontro Cairo-Marotta: se la proposta dell’Inter non soddisfa , strada aperta per i bianconeri. Milenkovic, Gabriel e Pau Torres le alternative”. In taglio basso spazio a Dybala: “Dybala dirotta su Mou, vicino il sì alla Roma”.