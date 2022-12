"Un gioco da re" quello in programma per domenica prossima: "Mbappé sfida Messi: finale Argentina-Francia. I bleus battono il Marocco e cercano il bis - si legge sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi -. Theo e Kilo Muani firmano il 2-0. Hakimi e Amrabat svanisce il sogno. Quel duello 10 contro 10. Il fenomeno Kylian. La seconda coppa prima dei 24 anni. Leo leader massimo e non fate paragoni". Non solo Mondiale ed ecco le novità di Serie A: "Via al fuorigioco semiautomatico ma dal ritorno". E sulle milanesi si legge in basso: "Inter e Milan, lavori in corso. Missione rilancio per Correa e De Keteleare".