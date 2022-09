Dopo la notizia contenuta nell'edizione di ieri, la Gazzetta dello Sport rilancia sulla prima pagina di martedì 27 settembre 2022 le ultime indiscrezioni relative al futuro di Milan Skriniar: "C'è Parigi nell'aria - il titolo in taglio alto -. L'Inter trema, il Psg lo vuole a gennaio". Per una news negativa di mercato, un'altra pessima anche di campo per i tifosi nerazzurri: "Brozovic: un mese", si legge a proposito del periodo di assenza del croato dopo l'infortunio rimediato con la sua nazionale.