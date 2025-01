Domenica sera l'Inter ospita l'Empoli per ritrovare il successo in campionato dopo il pari con il Bologna. La metà del mese di gennaio è stata superata e anche il mercato entra nel vivo per tutte le big. Andiamo a vedere insieme la prima pagina de La Gazzetta dello Sport: "Sei grandi esperti: 'Inter, lo scudetto dipende solo da te. Ha tutto per vincere, le gare vanno chiuse'".