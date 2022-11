"Juve, la rivoluzione. Clamoroso! Si dimette tutto il CdA: finisce l'era Agnelli". Come gli altri due principali quotidiani sportivi italiani, anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport non fa eccezione e dà grande risalto al terremoto in casa bianconera che si è scatenato nella serata di ieri dopo il consiglio straordinario andato in scena alla Continassa.

Sulla copertina della rosea anche dei focus sulle gare del Mondiale di ieri, con un accenno a quanto successo nel ritiro del Camerun prima della gara con la Serbia: "Onana litiga col ct: è fuori dal Camerun", si legge.