Concludiamo la rassegna dei quotidiani con la prima pagina de La Gazzetta dello Sport: "Inter, è un giorno special. L'incrocio tricolore sulla Milano-Roma. Chi si rivede: Inzaghi sfida Mourinho, l'eroe del Triplete. Se vincono i nerazzurri si avvicinano allo scudetto. Tutto esaurito: in 75mila per salutare il grande ex, imbattuto con la Roma da 12 gare", scrive la Rosea.