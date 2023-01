Nella settimana che porta al derby non potevano che essere Milan e Inter a prendersi lo spazio maggiore sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport del 31 gennaio 2023. Se da una parte i rossoneri devono risolvere la grana relativa al rinnovo di Rafael Leao, per cui i colleghi della rosea parlano di 'strappo', dall'altra i nerazzurri hanno da pensare al mercato ma anche al campo: "Inter, doppio verdetto: in poche ore si gioca semifinali di Coppa Italia e Skriniar", si legge in taglio basso.