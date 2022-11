Il titolo principale della prima pagina proposta oggi da La Gazzetta dello Sport vede al centro dei discorsi le possibili entrate e uscite dell'Inter nel mercato di gennaio:

Inter, aria nuova. In arrivo: ecco Musah e Vazquez. In partenza Gagliardini e Gosens. Inzaghi per gennaio cambia la squadra: scelti i due talenti del Valencia. Ceduta la coppia ex Atalanta.