"In ansia per Vialli". Il titolo in taglio alto della Gazzetta dello Sport di martedì 20 dicembre 2022 è uno di quelli che non avremmo mai voluto vedere. "Le condizioni si sono aggravate. Dopo l'addio all'azzurro, è ricoverato a Londra e lotta contro il tumore", si legge ancora sulla copertina della rosea.