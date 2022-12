Anche la prima pagina del Corriere dello Sport in edicola tra poche ore si concentra sul ritorno al gol in nerazzurro, seppur in amichevole, di Romelu Lukaku:

Segna Lukaku, per l'Inter è festa: battuta la Reggina 2-0. Nel derby degli Inzaghi, il belga ritorna grande protagonista. In gol anche Dzeko.