Il Corriere dello Sport apre con il Milan, impegnato al Bentegodi contro l'Hellas: "Il Diavolo dentro. Volata Scudetto, i rossoneri a Verona (20:45) contro la Tradizione. Milan per il sorpasso sull’Inter, Pioli ‘Mancano ancora sette punti’”. Spazio anche alla delicatissima sfida salvezza tra Salernitana e Cagliari: "Ultima chiamata". In taglio basso laterale, un accenno al Chelsea e alla sua situazione societaria: "Ceduto per 5 miliardi".