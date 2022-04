Ecco a voi la prima pagina del Corriere dello Sport in edicola giovedì 14 aprile: "Arbitri da scudetto? Lo sprint finale aperto a 4 squadre mette in crisi Rocchi e i suoi uomini. Al designatore mancano i top: fanno discutere le scelte per Inter e Napoli". Dunque più in basso: "Respinto il ricorso dei nerazzurri: la gara di Bologna si giocherà il 27 aprile". In basso spazio al mercato: "Scamacca rinnova ma non resta. L'attaccante è conteso dalle milanesi. Potrebbe approdare da Inzaghi in caso di cessione di Lautaro".