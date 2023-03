Le pagelle di Tuttosport condannano la prova dell'Inter contro la Juventus. A partire da Onana, voto 4,5: "L’errore di posizione sul tiro di Kostic ha del clamoroso ed è inconcepibile. Prima vera topica da quando è all’Inter". La difesa si salva, 6 per Darmian e doppio 6,5 a De Vrij ("Il duello con Vlahovic mette peperoncino al match, anche perché Chiffi chiude entrambi gli occhi, però lui se la cava benone") e Acerbi ("A sinistra perde un po’ i punti di riferimento, per questo va apprezzata la sua partita").

Poi iniziano i dolori con Dumfries, 4,5: "Non punta mai Kostic e, quando deve difendere, dimostra i consueti limiti". E' invece da 6,5 Barella, che "nel primo tempo è per distacco il più pericoloso dell’Inter", mentre Mkhitaryan "entra bene in partita" subentrando proprio all'azzurro. Insufficiente Brozovic (5,5, si vede chiaramente che non è ancora lui"), sufficiente Calhanoglu (6). Male gli altri a seguire dal 5 per Dimarco al 5,5 per D'Ambrosio, fino all'altro 5 per Lukaku e al 4,5 per Martinez: "Dal rigore sbagliato a La Spezia non si è più ripreso: partitaccia a Porto, partitaccia ieri".