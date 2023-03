Le pagelle di Tuttosport premiano la prova dell'Inter, particolarmente sotto l'aspetto difensivo. Basta vedere i voti di Onana e Darmian, che arrivano al 7,5. L'estremo difensore "è attento e reattivo in uscita, ma nel recupero è miracoloso". Darmian è invece "bravo e attento, anche nel gestire il giallo preso al 33’. Bene in diagonale, bene nelle coperture preventive, bene nelle chiusure".

Grande partita anche per Acerbi (7, "i palloni alti sono quasi tutti suoi"), benissimo anche Bastoni (6,5, "Evanilson non gli crea grattacapi"). Voto 7 anche per Dumfries, l'olandese "sbaglia tanto, quasi tutto, ma al 95’ salva sulla linea sul tiro di Marcano". Non benissimo Barella, 5,5: "il più offensivo dei tre centrocampisti, ma non è incisivo". Voto 6,5 sia per Calhanoglu che per Mkhitaryan. Il turco "cresce e aiuta la squadra soprattutto in interdizione", l'armeno "si riprende nella difesa con un ottimo lavoro oscuro". Voto 6 per Dimarco, che "si gestisce e tiene la posizione, cercando di non concedere troppi spazzi allo scatenato brasiliano", ovvero Pepe.