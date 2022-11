La Repubblica racconta oggi della riunione tra l' Uefa e la A22 sport manager , la società che sta provando a rilanciare la Superlega . "È finita a porte in faccia. Ma è come una rissa dopo che la palla è finita in tribuna: nulla aggiunge al risultato. Unico elemento che potrà fornire nuovi argomenti al dialogo è il pronunciamento della Corte di Giustizia europea, che dovrà stabilire se la Uefa agisca in regime di monopolio nell’organizzazione delle coppe europee", scrive il quotidiano.

All'incontro c'erano i proprietari e i dirigenti di alcuni club italiani (Percassi e Friedkin) ed europei (Al-Khelaifi, Van der Saar, Kahn). Non c'erano i club inglesi. "In realtà, più di un club che ufficialmente si mostra in opposizione ha chiamato Reichart cercando la mediazione, un confronto privato coi “separatisti”. Reichart si era presentato a Nyon con alcune proposte di riforma delle coppe europee. Ma non è nemmeno arrivato a proporle - si legge ancora -. Molti si sono chiesti quale fosse la strategia. E se non fosse più che altro una ricerca di esposizione mediatica: ha pubblicizzato lui l’incontro via social, con un video messaggio prima e uno dopo. La domanda irrisolta è: cosa avrebbe voluto chiedere la Superlega? Forse, bisognerà attendere la Corte europea".