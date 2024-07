Dopo l'Europeo e con le elezioni federali all'orizzonte, fissate per il 4 novembre, l'edizione odierna del Sole 24 Ore s'interroga sulle dieci mosse per rialzare il calcio italiano: si parte da un calcio per tutti, sport a scuola e voucher per i meno abbienti; poi la preparazione degli atleti anche fuori dal campo, il vincolo sportivo e indennizzi economici per le società; il quarto punto citato dal quotidiano riguarda lo Ius Soli sportivo; si passa alle strutture federali, alla tutela dei talenti con la cultura della sconfitta; incentivi monetari, più equilibrio nell'assembea federale, format snelli, difesa del calcio di provincia e modelli partecipativi a difesa del calcio territoriale. Questi, dunque, i punti citati dal Sole 24 Ore per il rilancio del calcio italiano.