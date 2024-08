La trattativa per portare Albert Gudmundsson alla Fiorentina è bloccata. Il Genoa aveva respinto martedì sera l'offerta da 7 milioni per il prestito e 18 per l'obbligo di riscatto e ora sembra intenzionato, si legge sul Secolo XIX, a tenersi l'attaccante visto che già nel reparto offensivo è partito Retegui, acquistato dall'Atalanta.

L'addio dell'argentino ha infatti ridotto le necessità a bilancio dei liguri. All'attaccante erano stati offerti 2,5 milioni di ingaggio annuo per i prossimi cinque anni.