Traballa e non poco il futuro alla Lazio di Ciro Immobile, nonostante altri due anni di contratto e 8 stagioni di fedele rappresentanza della maglia biancoceleste. L'attaccante, ormai in rotta con l'ambiente, sta riflettendo seriamente sull'addio la prossima estate e come riporta Il Messaggero avrebbe sondato l'ipotesi Inter, nello specifico con un contatto con Simone Inzaghi.

Ma sponda nerazzurra non ci sarebbe apertura al suo arrivo, soprattutto per questioni di ingaggio: i 4,5 milioni più bonus percepiti attualmente sono troppi anche solo per avviare una trattativa tra le parti.