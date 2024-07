Difensore centrale di piede sinistro: questo l'identikit fornito da Ausilio per quanto riguarda l'intervento di mercato necessario dopo il ko di Buchanan. Come spiega stamane Il Giorno, considerando anche la scadenza di Acerbi nel 2025, il club nerazzurro sta orientando la sua attenzione più su un difensore che non su un quinto per sostituire il canadese.

Il primo nome a cui hanno pensato all’Inter è Mario Hermoso, 29 anni, svincolato dopo l’esperienza all’Atletico Madrid. Da buon parametro zero, però, rischia di avere costi importanti in termini d’ingaggio (si vocifera di una richiesta triennale da 5 milioni l’anno). E allora occhio alle alternative. Una di queste potrebbe essere Johan Vasquez, messicano, 25 anni e con alle spalle un’ottima stagione al Genoa: riempirebbe uno degli slot per gli extracomunitari.