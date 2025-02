Yann Sommer ha messo Atalanta-Inter nel mirino. Quella del 16 marzo a Bergamo è la data segnata in rosso sul calendario del portiere svizzero: l'obiettivo è quello di tornare in campo nell'ultimo match prima della sosta nazionali.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, in casa Inter si sta ragionando proprio in questa direzione: anticipare i tempi per riavere l'estremo difensore a disposizione per la supersfida contro gli uomini di Gasperini. Come? Applicando un tutore: Sommer proverà nei prossimi giorni.

Sommer, dopo l'infortunio patito in allenamento (palla sul palo e poi sul pollice), ha già saltato due partite e sarà costretto a vedere dalla tribuna anche le sfide dei suoi compagni con Napoli, Feyenoord, Monza e ancora Feyenoord. Secondo la rosea, rivederlo in campo a Bergamo resta comunque uno scenario complicato. Anche perché con la sosta di mezzo si guadagnerebbero altre due settimane per recuperare senza forzare, tornando tra i pali per Inter-Udinese.

Intanto Raffaele Di Gennaro è vicino al rientro: il terzo portiere nerazzurro, fuori causa da diverse settimane dopo un intervento alla mano sinistra, potrebbe rivedersi tra Feyenoord e Monza.