Thuram vede da lontano la finale di lunedì. E magari oggi serviranno nuovi esami per capire meglio la situazione dell'adduttore sinistro che si è indurito nel primo tempo con l'Atalanta.

Secondo la Gazzetta dello Sport, serviranno 24-36 ore per un giudizio completo e una decisione definitiva: già oggi i medici nerazzurri torneranno a rivalutarlo e solo a quel punto decideranno se servirà un approfondimento ecografico in un ospedale della zona, già peraltro preallertato. "Ovviamente, in questo secondo caso, molto più probabile del primo, diminuirebbero sensibilmente le possibilità di vederlo in campo lunedì - si legge -. Qualsiasi azione sarà comunque guidata dalla necessità di azzerare il rischio, visto anche il tour de force che aspetta l’Inter al ritorno dall’Arabia: in 11 giorni dal 12 al 22, ci sono 4 partite spremute. In mezzo alle trasferte di Venezia e a quella di Praga, decisiva per la Champions, le sfide in casa contro Bologna ed Empoli".

Insomma, nessuna voglia di rischiare di perdere quello che fin qui è stato il miglior uomo della stagione. Al suo posto uno tra Taremi e Correa: l'iraniano si è fatto trovare pronto contro l'Atalanta, ma il Tucu sta bene, piace negli allenamenti e sgomita per diventare la sorpresa di questa Coppa.