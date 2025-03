"Dentro Buongiorno, Ricci, Maldini e, molto probabilmente, Gatti. Fuori Calafiori infortunato, Rovella, Raspadori e Politano. Quattro cambi. Il numero è quello, l’ha rivelato il ct". Così la Gazzetta dello Sport abbozza alcuni dei nomi che comporranno l'undici con il quale l'Italia affronterà stasera la Germania.

Agli azzurri servono centimetri e in panchina, ecco perché in difesa dovrebbe giocare Gatti, componendo la linea di difesa a tre con lo juventino a destra, Buongiorno in mezzo e Bastoni che ritorna a sinistra. Un assett che vedrebbe Di Lorenzo scivolare più avanti, a tutta fascia, con Udogie confermato sul versante opposto. "Sono di fatto cinque difensori, ma ormai nessuno lascia dietro tutto il pacchetto arretrato" sottolinea la Rosea che non ammette discussioni sul centrocampo: "Barella e Tonali, torna al centro Ricci, protagonista del nuovo ciclo fin da Francia-Italia 1-3". Indiscutibile anche la titolarità di Kean: "Spalletti è stato tentato dall’idea del doppio centravanti, con Lucca più avanzato e il viola a fare da elastico. Poi ha prevalso l’opzione Maldini".