La Gazzetta dello Sport inizia a proiettarsi verso il sorteggio della fase a gironi di Champions League, in calendario il 25 agosto. E per l'Inter di Inzaghi si preannucia durissimo. "In prima fascia per Inter e Napoli ci sono soltanto tre clienti che possiamo definire decenti: Eintracht, Porto e Ajax, che però ha perso Haller, Lisandro Martinez, Tagliafico, Granvenberch, Mazraoui, Schuurs e Onana. Nella seconda due avversarie possibili, il Siviglia e il Lipsia. E comunque si tratta di squadre da prendere con le pinze: i tedeschi hanno ripreso Werner dal Chelsea e Timo ha subito segnato al debutto, il Siviglia spera in Isco e ha buona esperienza europea", ricorda la rosea.