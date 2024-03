Un paio di ballottaggi in casa Inter in vista del match di lunedì con l'Empoli. Inzaghi ritroverà oggi anche Lautaro, avendo così il gruppo al completo al netto delle assenze di Arnautovic, De Vrij e Cuadrado.

Secondo la Gazzetta dello Sport, alla fine Sommer dovrebbe farcela ad essere regolarmente tra i pali contro i toscani. Bisseck in vantaggio su Pavard, così come Darmian appare davanti a Dumfries. Per il resto, dentro i soliti noti.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.