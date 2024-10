Lautaro si era già sbloccato a Udine, mentre ieri è stata la volta di Arnautovic e Taremi. In particolare, la Gazzetta dello Sport sottolinea la rete dell'austriaco, che arriva al termine di una prova fatta di tanto lavoro per la squadra, soliti errori arrivati al dunque e poi finalmente la gioia personale. Meritatissima.

Il pallone spinto in rete su invito di Taremi ha segnato il nuovo inizio, secondo la rosea. E ha confermato che sì, il piano di Inzaghi di costruire un’Inter a quattro teste lì davanti, con i suoi attaccanti a scambiarsi ruoli, posizioni e gol, funziona: è così che si può fare strada, in Italia e in Europa.