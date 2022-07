Dopo aver già piazzato sette colpi, il Monza continua a fare mercato e uno dei giocatori ancora nel mirino è Andrea Pinamonti . Come scrive la Gazzetta dello Sport , se Suarez è l'ultimo nome tra i grandi sogni in attacco, "l’impressione è che il più avvicinabile, seppure nelle difficoltà, sia Icardi . Un po’ perché a Milano e Como ha mantenuto famiglia e casa, un po’ perché a Parigi la storia sembra finita e un po’ perché proprio il Psg potrebbe essere disponibile ad accollarsi parte dell’ingaggio. Ma in questo momento sembra che il Monza sia più occupato su altre piste".

Ad esempio, Pinamonti. Italiano, giovane, con margini di miglioramento e che conosce la Serie A. C'è l'intoppo del prezzo: 20 milioni richiesti, 3+12 di riscatto quelli proposti, ma l'Inter vuole almeno la recompra. "Probabile che in questi giorni si possa assistere a un rilassamento dei contatti per far riflettere un po’ tutti (occhio all’Atalanta)", come scrive la rosea. L'alternativa è Andrea Petagna, ma attenzione anche a Belotti.