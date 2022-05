"Partite così alimentano la leggenda della pazza Inter, non la cambiano né la cancellano". È l'incipit del pezzo de La Gazzetta dello Sport che analizza la vittoria nerazzurra in rimonta nell'ultimo turno di campionato contro l'Empoli. L’Inter è stata vicina a un altro 5 maggio, ma "sul più brutto, sullo 0-2, quando molto sembrava perduto e San Siro boccheggiava, a mollo nello sconforto, la squadra di Simone Inzaghi ha frugato nel suo Dna e ha ribaltato l’Empoli, che nella prima mezz’ora aveva estremizzato le ansie e le amnesie dei nerazzurri - si legge -. Tutto si è ricomposto e le previsioni sono state rispettate. Inter di nuovo capolista, un punto sopra il Milan, nell’attesa che domani sera i “pioliani” spazzino via il fantasma di una terza fatale Verona".