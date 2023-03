Gerry Cardinale vuole costruire lo stadio del Milan. E in fretta. Lo assicura oggi La Gazzetta dello Sport mentre racconta che RedBird è attivissima su questo fronte e sta accelerando alla ricerca di una soluzione: l'intenzione è di prendere una decisione entro aprile sulla zona prescelta, quella di La Maura. "Per le altre, da Sesto a San Donato, il dossier è già stato preparato nei mesi scorsi. E San Siro? Beh, San Siro resta in piedi solo come ipotesi di scuola, in sostanza tramontata . La Maura oggi è l’alternativa milanese alle soluzioni in provincia, non a un nuovo Meazza", spiega la rosea .

Il club rossonero ieri ha comunicato di aver stretto un accordo con CAA Icon, società di consulenza nel management dello sport che sta affiancando il Milan nelle analisi. Il nuovo stadio del Milan, che a meno di colpi di scena sarà slegato da quello dell'Inter, è ancora da definire ma sarà progettato per 60-70mila spettatori, con un costo stimabile in 500-600 milioni. "Inevitabile che per un’operazione del genere sia previsto un finanziamento, probabilmente in 10-15 anni come accaduto per altri impianti moderni. A chi sarà affidato il progetto? Presto per dirlo perché, se e quando sarà battezzata l’area, saranno messi a confronto almeno 4-5 studi di primo livello. Logico però pensare che Populous, che aveva progettato la “Cattedrale” per il vecchio San Siro, sia in piena corsa, forse un passo avanti alla concorrenza".