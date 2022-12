Già finita la moda del maxi-recupero? Secondo quanto segnalato dalla Gazzetta dello Sport, in Qatar la tendenza di concedere una marea di minuti extra sta rientrando e questo potrebbe influire anche in Serie A. "La sensazione è che forse di 1' o 2’ i recuperi cresceranno: non partite infinite ma qualcosa in più ci sarà - si legge -. Il designatore Gianluca Rocchi parlerà della questione agli arbitri nelle prossime riunioni (e una ci sarà questo sabato per il Saot), detto che per ora non è arrivato – ne c’è - alcun input.