A margine della consegna della Stella d'Oro al Merito Sportivo nel Salone d'Onore del Coni, Beppe Marotta ha parlato chiaro: "Non puntiamo solo allo scudetto. Il nostro Dna ci impone di competere sempre per vincere, lo insegnano storia e palmares del club. Quindi, con tutto il rispetto per i nostri avversari, partiremo per ottenere il massimo. In Champions vogliamo essere protagonisti, poi dipende anche dalla forza degli avversari".

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, le dichiarazioni del presidente dell'Inter confermano la fame del club, per nulla saziato dalla conquista della seconda stella. Anzi: i nerazzurri vogliono ripartire di slancio, provando a confermarsi in Italia, dare l'assalto all'Europa fino al Mondiale per Club in programma la prossima estate.

Marotta ha già vinto due scudetti in nerazzurro, ma adesso l'asticella si alza. Festeggiarne un altro, alla prima stagione da presidente dell'Inter, significherebbe riuscire là dove nemmeno Angelo e Massimo Moratti sono riusciti, sottolinea la rosea. Perché nella storia nerazzurra sono solo due i presidenti che hanno centrato lo scudetto alla prima annata al timone del club: Carlo De Medici, presidente del primo scudetto nel 1910, e Giorgio Hülss, nel 1920.