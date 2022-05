Serata adrenalinica per Lautaro Martinez, iniziata con tanta voglia, continuata con la delusione per il cambio e finita in gloria da capopopolo. "Voleva il gol, voleva mettere il sigillo al secondo titolo stagionale, come già successo in Supercoppa. E avrebbe voluto anche calciarlo quel rigore, ma Calhanoglu aveva già sequestrato il pallone - racconta la Gazzetta dello Sport -. Dopo il 3-2 di Perisic, il Toro ha avuto un diverbio a distanza con Pinsoglio e Bernadeschi, nel parapiglia che ha poi portato all’espulsione di Allegri. Fuori dal campo Lautaro si è trasformato in ultrà una volta passata la delusione del cambio: ha incitato i compagni come un allenatore, ha invitato i tifosi a lanciari i cori negli ultimi minuti del match. E alla fine è stato tra i più scatenati della festa sotto la Nord. È stato capopopolo, come un anno fa fu Lukaku. E la stagione non è ancora finita...".