La miglior annata di Lautaro Martinez non è ancora finita. Il Toro ha ancora una partita, quella contro la Samp, per migliorare i suoi numeri record ed entrare di diritto nella storia recente dell'Inter: finora l'argentino conta 21 reti realizzate in campionato (miglior risultato personale in carriera nel singolo torneo), ma come ricorda La Gazzetta dello Sport queste rappresentano anche il secondo miglior rendimento di un attaccante nerazzurro nel rapporto minuti giocati/gol dalla stagione del post Triplete.