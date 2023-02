Per Lautaro Martinez sarà un derby con la fascia al braccio da capitano, come da decisione della società: niente più gradi per Skriniar, tocca all'argentino che ha superato anche Barella nella particolare corsa.

Il "Toro" potrebbe mantenere la responsabilità anche nella prossima stagione. "I nerazzurri vedono in lui lo spirito giusto per guidare da leader la truppa, magari anche nella prossima stagione in cui Handanovic non sarà più alla Pinetina e Brozovic sarà messo con energia sul mercato", riporta la rosea.