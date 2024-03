La situazione più o meno è quella di un anno fa, quando l'Inter andò a Oporto forte dell'1-0 esiguo dell'andata. I nerazzurri gestirono il match senza affanni fino agli ultimi minuti, quando poi fu necessario anche un super Onana per accedere ai quarti di Champions.

Ora in porta c'è Sommer, molto diverso dal camerunese: lo svizzero - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - ha cancellato il ricordo in questa stagione incantata. Ha imparato presto a maneggiare l’italiano ed, è maniacale nell’allenamento e nell’alimentazione.

Tanti clean-sheet: 18, a tre lunghezze dal record italiano di De Sanctis, Buffon e Provedel. Merito suo ma anche di una difesa che di tiri ne fa arrivare davvero pochi. E così i gol incassati in campionato sono appena 13 in 27 presenze per l'ex Borussia MG, media di 0,48 a partita: tra i colleghi con almeno 10 presenze, quello che gli si avvicina di più è Hradecky del Leverkusen (0,66 con 16 reti in 24 presenze).