Lukaku, Lautaro e poi? Il reparto offensivo dell'Inter per il futuro assomiglia a un rebus, almeno secondo la Gazzetta dello Sport che spiega come non sia improbabile una mini rivoluzione in vista del prossimo anno. "Correa continua ad essere discontinuo e i 31 milioni investiti per comprarlo dalla Lazio aumentano la pressione sull’argentino: la stagione è lunga ma urgono risposte concrete e convincenti. E poi c’è il capitolo Dzeko da analizzare: il bosniaco è in scadenza e in agenda non è previsto a breve termine un incontro tra le parti per capire il da farsi. Appuntamento rimandato – forse – in primavera, ma è chiaro che Edin, che al via della prossima stagione avrà 37 anni compiuti, non può essere considerato un asset su cui costruire un progetto futuro", spiega la rosea.