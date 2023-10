Una storia su Instagram per gioire della vittoria dell'Inter sulla Roma decisa dal fratello. Khephren Thuram - come ha raccontato la Gazzetta dello Sport - ieri ha postato l'immagine del video della partita di ieri appena finita seguita in salotto con Marcus in primo piano e un cuore rosso con la scritta "Grazie". E i tifosi dell'Inter già sognano l'accoppiata in nerazzurro...