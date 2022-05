Viaggia spedita la vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia che metterà di fronte Juve e Inter mercoledì sera all'Olimpico. Alcuni settori dello stadio come le curve e i distinti sono esauriti, per gli altri ci sono ancora pochi tagliandi che difficilmente rimarranno invenduti ancora per molto. Insomma, come evidenzia la Gazzetta dello Sport, si annuncia un sold out 'nobile', con il record di incasso per la Coppa Italia: Inter-Milan del 19 aprile, semifinale di ritorno vinta da Inzaghi, ha battuto il primato del 2016 (incasso di 4.156.710 euro), dopodomani si andrà oltre. "In tribuna, attesi come sempre tanti personaggi del calcio e non solo. Il presidente federale Gabriele Gravina ci sarà e con lui potrebbero essere diversi presidenti di club, impegnati nel pomeriggio di mercoledì nell’assemblea di Lega proprio a Roma", si legge sulla rosea.