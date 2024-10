Un ex Inter e un obiettivo nerazzurro per il futuro sul taccuino di Giuntoli per puntellare la difesa di Motta dopo il ko di Bremer.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, la Juventus è alla ricerca di un centrale difensivo e il primo nome è quello di Skriniar, ormai ai margini del Psg. Idea iniziata a prendere corpo nelle scorse settimane: anche se i contatti con il club di Parigi non sono ancora stati avviati, il direttore tecnico conosce bene il coefficiente di difficoltà di un’operazione che si potrebbe fare solamente in prestito e con la collaborazione dei francesi nel pagamento di un ingaggio da circa 10 milioni di euro più bonus. A oggi viene considerato un "sogno".

Il piano B - secondo la rosea - porterebbe a Bijol, 25enne dell'Udinese che tanto piace all'Inter. I nodi da sciogliere non sarebbero pochi: innanzitutto servirebbe un pizzico di fantasia nella formula di trasferimento (obbligo condizionato?), perché i friulani non lo cederanno in prestito secco, e poi le sue caratteristiche non sembrano perfettamente adattabili ai gusti di Motta.