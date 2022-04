Jorginho, Immobile e Insigne hanno lasciato il ritiro azzurro e non faranno parte della spedizione in terra turca. Secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere anche un segnale in vista del futuro. Al contrario, sono molti quelli che hanno scelto di restare, pur sapendo della possibilità di finire in tribuna contro la Turchia. Tra questi Bonucci, ancora non in perfette condizioni fisiche. Ma non solo. "E poi Barella, già molto spremuto da una stagione da 37 gare con l’Inter, più le sette con la Nazionale. E poi Florenzi e Bastoni, in campo per tutti i 90’ di Palermo. Hanno preferito rimanere tutti, dunque ieri il gruppo si è assottigliato solo di sei elementi. In mattinata se n’è andato Verratti, out per i postumi di una contusione alla coscia; nel pomeriggio hanno salutato il gruppo gli indisponibili Berardi e Gianluca Mancini (che aveva chiuso la gara con la Macedonia con il ghiaccio su un ginocchio)". Loro tre si aggiungono agli altri già citati. Chi andrà in campo? In difesa si va verso una linea con De Sciglio, Acerbi, Chiellini e Biraghi; centrocampo nuovo con Tonali, Cristante e Barella o Locatelli; in attacco Zaniolo o Politano, Scamacca e Raspadori.