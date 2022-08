"La squadra deve rimanere questa". Il messaggio lanciato da Simone Inzaghi in conferenza stampa è chiaro ed è volto a blindare la rosa, soprattutto Milan Skriniar, anche se le vie del mercato sono infinite. Questa l'interpretazione de La Gazzetta dello Sport, che come unico movimento in entrata dell'Inter da qui a fine sessione individua l'innesto di un difensore che possa andare a rimpiazzare Ranocchia e a fare il vice-De Vrij: Akanji è possibile solo spendendo qualche milione mentre Acerbi rappresenta una soluzione low cost.