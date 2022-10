Stando alle ultime indiscrezioni di formazione, in Inter-Roma scenderanno in campo dal primo minuto otto giocatori italiani. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, in questa giornata soltanto nella sfida di Genova tra Samp e Monza è atteso un numero maggiore. "Una bella inversione di tendenza rispetto al passato per i due club che fa felice anche il c.t. Mancini: c’è bisogno di dare spazio ai nostri giocatori per ritrovare una Italia competitiva al massimo, dopo 2 mancate qualificazioni mondiali", aggiunge il quotidiano al poche ore dal fischio d'inizio di San Siro.