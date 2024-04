I 5 modi per far male al Milan nel derby di lunedì prossimo. La Gazzetta dello Sport stila una sorta di manuale nerazzurro per superare i cugini e ottenere la matematica certezza del 20esimo scudetto.

PARTENZA LANCIATA - Sono 5 i derby di fila vinti dall'Inter di Inzaghi e non può essere un caso. Il tecnico piacentino è uno specialista di questo tipo di sfide e l'ha confermato anche a Milano. L'avvio di partita è spesso decisivo e ormai è nota l'attitudine nerazzurra nell'azzannare subito l'avversario.

RITMI ALTI - Pressione costante: la ricetta per soffocare gli uomini di Pioli e mandarli fuori giri è quella di non dargli sosta, imprimendo ritmi altissimi alla sfida fin dalle prime battute. Occorre rivedere un'Inter brillante, quella mancata un po' nelle ultime uscite più per ragioni mentali che fisiche.

SETTIMANA LIBERA - Un ruolo fondamentale, in ottica fisica, potrebbe giocarlo il fatto di avere una intera settimana a disposizione per preparare la sfida, a differenza dei cugini che invece oggi scenderanno in campo a Roma per l'Europa League. Fatiche extra che potrebbero pesare nelle gambe di Maignan e compagni.

LE FASCE - Non è una scoperta recente: il gioco di Inzaghi si sviluppa spesso sulle corsie esterne, decisive per la manovra offensiva. Non a caso, anche nei derby inzaghiani, tra i migliori troviamo Dumfries, Dimarco, Perisic e Darmian. Occhio ai cambi di gioco, andando ad affondare nella parte debole lasciata dai rossoneri.



LA TESTA - Giocherà un aspetto fondamentale anche la mente. Non bisognerà caricare la sfida di nervosismo: testa sgombra e serenità anche per i 5 derby vinti consecutivamente. Un fattore che potrebbe pesare in negativo dall'altra parte del Naviglio. Inzaghi vuole che i suoi giocatori restino lucidi in ogni situazione.