Diversi duelli si prevedono per Inter-Juve di stasera, con quello in mezzo tra Brozovic e Rabiot che vede di fronte due giocatori in un momento molto differente a livello personale: il croato sta provando a ritrovarsi, mentre il francese è sicuramente al meglio. Ma la Gazzetta dello Sport propone anche altri scontri che stuzzicano.

Il primo è Lautaro-Bremer. "Per il difensore brasiliano gli incubi di Osimhen sono alle spalle: nonostante il fastidio al tendine rotuleo con cui sta convivendo, è tornato sugli standard pre-Qatar", si legge. In fascia, invece, scintille tra Dumfries e Kostic. "L'interista è la controfigura del giocatore che fu. Il salvataggio sulla linea a Oporto non cancella i dubbi sull’olandese che rischia di svalutarsi. Gioca perché Darmian retrocede nelle terre di Skriniar e avrà il compito di tamponare la corsa e il sinistro di Filip Kostic. Con Di Maria, Chiesa e Cuadrado verso un impiego part-time, i chilometri e i cross dell’ex Eintracht diventano vitali per Allegri".