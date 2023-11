Inter e Juve sono al comando del campionato. Nerazzurri primi con +2 sui rivali storici. La Gazzetta dello Sport, in mezzo a mille diversità, trova un tratto comune: l'italianità delle rose. Per i bianconeri è qualcosa di storico, mentre il corso tricolore dell'Inter è più recente. Recente ma ben visibile, pensando soprattutto agli azzurri di Spalletti: tra di loro rientrano in pianta stabile Bastoni, Dimarco, Acerbi, Barella, Frattesi e Darmian.

Tantissimi. Anche Allegri ha tanti italiani, ma meno azzurri rispetto a Inzaghi (Locatelli e Chiesa quelli presenti stabilmente al netto degli infortuni, altalenanti Gatti e Kean). La sfida per lo scudetto resterà un fatto... tricolore?