"Il Toro non ha fretta di cedere Gleison Bremer", parola della Gazzetta dello Sport che nell'edizione odierna dedica spazio alla questione legata al difensore brasiliano e lo fa parafrasando quanto espresso dal presidente dei granata Urbano Cairo nei giorni scorsi. Il presidente granata in onda su La7 ha ribadito la promessa fatta al difensore, ovvero quella secondo la quale in "in presenza di un'adeguata offerta da parte di un top club il brasiliano avrà modo di coronare il suo sogno di giocare per una Coppa europea, possibilmente la Champions" come si legge sulla Gazza. Offerta però attualmente non ancora arrivata in quel di Torino, dove si è ben consci dell'interesse da parte dell'Inter e per ciò in attesa di eventuali inserimenti di altri club che possano dar via ad un'asta. Nel frattempo Bremer si sta allenando con gli altri a Bad Leonfelden, dove domani scenderà in campo contro l’Eintracht Francoforte e dove un